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На Дону разыскивают пропавшую несколько месяцев назад пенсионерку

На Дону разыскивают пропавшую несколько месяцев назад пенсионерку
В Ростовской области продолжаются поиски пропавшей пенсионерки. О том, где находится пожилая жительница Тарасовского района, ничего не известно уже пятый месяц.

81-летняя Антонина Борисенко ушла из дома 10 апреля около пяти часов утра. Женщина живёт в поселке Тарасовском на улице Кирова.
Приметы пропавшей: славянская внешность, рост - около 155 сантиметров, полное телосложение. У Антонины Борисенко голубые глаза, лицо прямоугольной формой, прямой нос. Пенсионерка носит короткую стрижку, волосы светлые, с проседью.

Всех, кто видел Антонину Борисенко или знает, где она находится, просят сообщить по телефонам: 8 (86386) 3-25-68 или 112.

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