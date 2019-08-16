На Дону разыскивают пропавшую несколько месяцев назад пенсионерку



В Ростовской области продолжаются поиски пропавшей пенсионерки. О том, где находится пожилая жительница Тарасовского района, ничего не известно уже пятый месяц.



81-летняя Антонина Борисенко ушла из дома 10 апреля около пяти часов утра. Женщина живёт в поселке Тарасовском на улице Кирова.

Приметы пропавшей: славянская внешность, рост - около 155 сантиметров, полное телосложение. У Антонины Борисенко голубые глаза, лицо прямоугольной формой, прямой нос. Пенсионерка носит короткую стрижку, волосы светлые, с проседью.



Всех, кто видел Антонину Борисенко или знает, где она находится, просят сообщить по телефонам: 8 (86386) 3-25-68 или 112.