В Ростове 43-летняя женщина ушла на работу и пропала без вести





В Ростове разыскивают пропавшую без вести местную жительницу. О том, где находится 43-летняя Ирма Балян ничего неизвестно почти три дня.



Женщина пропала 29 ноября. В тот день она, как обычно, около 8:30 ушла на работу. Родные звонили ей около полудня и после обеда, но ростовчанка не брала трубку. А в 17 часов её телефон был уже выключен.



С тех пор Ирма не связывалась со своими близкими. Родные просят помочь в её розыске. Рост пропавшей около 170 сантиметров. У женщины среднее телосложение, тёмные волосы и глаза.



В день пропажи она была одета в голубые джинсы, бордовую кофту и розовую куртку.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Ирма Балян, или видел её, просят связаться с родственниками пропавшей по номерам: 8-999-695-26-29, 8-950-849-90-90, 8-960-447-39-63.