На Дону разыскивают пропавшего студента из Дагестана





В Ростовской области разыскивают 22-летнего студента из Дагестана.



Магомед Магомедов четвёртый год учится в Новочеркасске. На каникулы он уехал домой. 2 августа парень вышел из дома и обратно не вернулся. Родственники предположили, что он мог отправиться в Новочеркасск. Однако с собой молодой человек не взял ни мобильный телефон, ни деньги, ни документы.



Близкие обратились в полицию. Похожий на пропавшего парень попал на камеры видеонаблюдения в Ставропольском крае, в городе Буденновске, сообщает DonDay Новочеркасск. Он передвигался на попутном автомобиле в направлении Новочеркасска. По словам родственников, кроме Новочеркасска, Магомеду ехать больше некуда. Предположительно, молодой человек мог остановиться у друзей.



Всех, кому что-то известно о том, где находится Магомед Магомедов, или кто видел его, просят сообщить по телефонам: 8-988-693-15-63 или 102.