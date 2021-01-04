В Ростовской области пенсионер погиб при пожаре

В поселке Керчикском, в 50 километрах от города Усть-Донецка, произошел пожар в частном доме. Трагедия случилась рано утром 11 января, на улице Мичурина, 2.Около 4.30 пожарные получили сигнал о возгорании в одноэтажном доме. Что стало причиной случившегося, неизвестно, однако пламя быстро распространилось по помещениям. Соседи, увидев горящую постройку, сразу забили тревогу.Спустя около получаса на место прибыли две пожарные машины. После тушения горящего дома в строении был обнаружен обгоревший труп 62-летнего мужчины.