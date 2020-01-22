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В Ростовской области 40 спасателей тушат пожар в цехе по производству вафель

В Ростовской области 40 спасателей тушат пожар в цехе по производству вафель
В Азове Ростовской области произошёл пожар на фирме по производству мороженого. ЧП случилось на заводе «Проксима» в цехе по изготовлению вафель. Сообщение о возгорании поступило 24 января примерно в 8:30.

- Ориентировочная площадь горения - 300 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Информации о пострадавших не поступало.

В тушении участвуют 40 пожарных и 12 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек и 10 единиц техники. Обстановка уточняется.

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