На Дону осудили мужчину, убившего приятеля и спрятавшего тело на мусорной свалке



Белокалитвинский городской суд вынес приговор мужчине, который расправился с приятелем и спрятал его тело на мусорной свалке.



Подсудимый Дмитрий Д. обвинялся по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть человека».



В начале апреля 2018 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении уроженца Каменска-Шахтинского Рината Гафиятуллина. На тот момент мужчина жил в Белой Калитве. Розыск пропавшего ничего не дал.



Правоохранительные органы стали устанавливать обстоятельства пропажи мужчины. Выяснилось, что накануне он выпивал со своим знакомым - местным жителем Дмитрием Д. На допросе тот сознался, что выпивал вместе с приятелем. Во время распития спиртного между ними произошла ссора. Подозреваемый стал избивать Рината. Он наносил удары до тех пор, пока последний не перестал подавать признаки жизни.





Убитый Ринат Гафиятуллин.

Осознав, что приятель мёртв, подозреваемый решил избавиться от тела. Он погрузил труп в машину, вывез на городскую свалку, где закопал в груде мусора.



Мёртвого мужчину нашли 23 сентября, пишет DonDay.ru. Его тело находилось под полутораметровым слоем мусора.

- За совершенное преступление суд приговорил Дмитрия Д. к девяти годам колонии строгого режима, - рассказал изданию старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.