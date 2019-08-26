Суд в Ростовской области признал вину мужчины, убившего знакомую и спрятавшего её труп на свалке



В Ростовской области за решётку отправился мужчина, убивший приятельницу и спрятавший её тело на свалке. Согласно информации на сайте прокуратуры, он проведёт в тюрьме шесть с половиной лет.



Инцидент произошёл 3 августа 2018 года в Каменске-Шахтинском. На городской свалке мужчина убил знакомую. Он спрятал её тело в пакет и оставил на полигоне. Следователи смогли найти только орудие убийства. Труп же так и не удалось обнаружить.



Каменский районный суд Ростовской области признал его виновным по статье «Убийство». Он получил шесть с половиной лет колонии строгого режима.