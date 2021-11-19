Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону две девочки умерли в приемной семье

На Дону две девочки умерли в приемной семье
В Октябрьском районе две девочки умерли, отравившись неизвестным веществом. ЧП случилось 21 ноября в станице Бессергеневской.

7-летняя девочка умерла дома. Ее 8-летняя сестра скончалась в медучреждении. Их приемные родители и еще двое детей в тяжелом состоянии с отравлением были доставлены в больницу. Они находятся в реанимации. Пока не понятно, что именно произошло в доме. Эксперты устанавливают, что стало причиной трагедии.

В СУ СК по Ростовской области отметили, что по факту случившегося завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В региональном надзорном ведомстве добавили, что прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) несовершеннолетних и органов системы профилактики.
Фото: СУ СК
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.