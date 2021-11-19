На Дону две девочки умерли в приемной семье

Фото: СУ СК

В Октябрьском районе две девочки умерли, отравившись неизвестным веществом. ЧП случилось 21 ноября в станице Бессергеневской.7-летняя девочка умерла дома. Ее 8-летняя сестра скончалась в медучреждении. Их приемные родители и еще двое детей в тяжелом состоянии с отравлением были доставлены в больницу. Они находятся в реанимации. Пока не понятно, что именно произошло в доме. Эксперты устанавливают, что стало причиной трагедии.В СУ СК по Ростовской области отметили, что по факту случившегося завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».В региональном надзорном ведомстве добавили, что прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Будет дана оценка действиям родителей (законных представителей) несовершеннолетних и органов системы профилактики.