Прокуратурой Ростовской области организована проверка по факту ДТП в Сальском районе. Авария произошла 20 августа примерно в 18:00.Водитель «Ниссана Тиида» двигался по автодороге Сальск-Яшалта. Он выезжал из затяжного поворота и зацепил обочину. На скользкой дороге машина вылетела на «встречку», где врезалась в микроавтобус. От сильнейшего удара передние части обоих машин превратились в груду металла.В результате аварии 11 человек были доставлены в ЦРБ Сальского района. Позже 83-летняя пассажирка скончалась от полученных травм.-Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки,- сообщили в надзорном ведомстве.