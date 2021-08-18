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Прокуратурой Ростовской области организована проверка по факту ДТП в Сальском районе

Прокуратурой Ростовской области организована проверка по факту ДТП в Сальском районе

Прокуратурой Ростовской области организована проверка по факту ДТП в Сальском районе. Авария произошла 20 августа примерно в 18:00.

Водитель «Ниссана Тиида» двигался по автодороге Сальск-Яшалта. Он выезжал из затяжного поворота и зацепил обочину. На скользкой дороге машина вылетела на «встречку», где врезалась в микроавтобус. От сильнейшего удара передние части обоих машин превратились в груду металла.

В результате аварии 11 человек были доставлены в ЦРБ Сальского района. Позже 83-летняя пассажирка скончалась от полученных травм.

-Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки,- сообщили в надзорном ведомстве.

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