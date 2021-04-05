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В Ростовской области 16-летняя девушка скончалась от отравления неизвестным веществом

В Ростовской области 16-летняя девушка скончалась от отравления неизвестным веществом
В Ростовской области 16-летняя девушка умерла, отравившись неизвестным веществом. Происшествие случилось 3 апреля в хуторе Малое Зверево Красносулинского района.

Подросток приняла неизвестный препарат. Вскоре школьница стала плохо себя чувствовать. Состояние ухудшалось с каждой минутой. Родственники, увидев ее, сразу же отвезли в больницу. Врачи боролись за жизнь девушки, но все усилия оказались тщетны. Через несколько часов школьница скончалась в стенах медучреждения.

На место выезжали правоохранители. Сейчас они устанавливают точную причину смерти подростка.

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