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На Дону будут судить полицейского, закрывшего глаза на насилие в семье и допустившего убийство

На Дону будут судить полицейского, закрывшего глаза на насилие в семье и допустившего убийство

В поселке Зимовники Ростовской области перед судом предстанет полицейский, который не обратил внимание на звонок с просьбой о спасении. В дежурную часть обратилась девочка, чью маму убивал отчим. Об этом сообщают в пресс-службе судов Ростовской области.

1 января 2021 года в полицию позвонила девочка. Трубку взял майор Кисаров. Она была очень напугана, плакала и просила полицейского о помощи. Школьница рассказала о том, что отчим напился и с ножом в руках бросается на ее маму. Однако вместо того, чтобы поехать на место и усмирить разбушевавшегося пьяницу, обвиняемый даже не сообщил о звонке в дежурную часть. Крики и скандалы дома вскоре затихли, только вовсе не из-за вмешательства правоохранителей. Сожитель Оксаны Левченко убил ее на глазах троих детей. Сначала женщина числилась как без вести пропавшая, но 10 января правоохранители нашли ее труп рядом с мусорными баками.

На Кисарова завели уголовное дело по статье «Халатность, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека». За смерть многодетной матери он может получить пять лет лишения свободы, но выйти по УДО.

Первое судебное заседание по делу Кисарова назначено на 28 декабря.
Фото: don24.ru
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