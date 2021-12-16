На Дону будут судить полицейского, закрывшего глаза на насилие в семье и допустившего убийство

Фото: don24.ru

В поселке Зимовники Ростовской области перед судом предстанет полицейский, который не обратил внимание на звонок с просьбой о спасении. В дежурную часть обратилась девочка, чью маму убивал отчим. Об этом сообщают в пресс-службе судов Ростовской области.1 января 2021 года в полицию позвонила девочка. Трубку взял майор Кисаров. Она была очень напугана, плакала и просила полицейского о помощи. Школьница рассказала о том, что отчим напился и с ножом в руках бросается на ее маму. Однако вместо того, чтобы поехать на место и усмирить разбушевавшегося пьяницу, обвиняемый даже не сообщил о звонке в дежурную часть. Крики и скандалы дома вскоре затихли, только вовсе не из-за вмешательства правоохранителей. Сожитель Оксаны Левченко убил ее на глазах троих детей. Сначала женщина числилась как без вести пропавшая, но 10 января правоохранители нашли ее труп рядом с мусорными баками.На Кисарова завели уголовное дело по статье «Халатность, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека». За смерть многодетной матери он может получить пять лет лишения свободы, но выйти по УДО.Первое судебное заседание по делу Кисарова назначено на 28 декабря.