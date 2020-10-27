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На Дону 21-летняя водитель «Хендай Акцент» пострадала в столкновении с иномаркой

На Дону 21-летняя водитель «Хендай Акцент» пострадала в столкновении с иномаркой
В донском регионе произошла авария с участием двух иномарок. Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 октября около 19:30 на 14-м километре автодороги Ростов - Таганрог - граница с Украиной.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 21-летняя девушка за рулем «Хендай Акцент» ехала по Мясниковскому району. По предварительным данным, она совершала разворот в месте, где был размещен запрещающий такие действия знак. В этот момент 40-летний водитель, управляя «Хендай Солярис», не успел затормозить и столкнулся с легковушкой.

- В результате ДТП девушку в тяжелом состоянии госпитализировали, - добавили в ведомстве.

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