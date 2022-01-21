На Цезаря Куникова в Ростове огромная яма перекрыла проезд водителям

Фото: bg.rostov-gorod.ru

Ростовчане снова пожаловались на ужасное качество дорожного покрытия. На этот раз огромная глубокая яма перекрыла проезд водителям на пересечении улиц Погодина и Цезаря Куникова. Об этом горожане написали на популярном городском портале.Судя по фотографиям, которыми поделились автовладельцы, яма глубокая. Если проехать прямо по ней, можно сразу направляться на СТО. Само собой, постоянно тратиться на ремонт никому не хочется, поэтому водителям приходится объезжать выбоину по тротуару. Учитывая то, что в город снова вернулась непогода, а именно - метель и гололед, этот маневр крайне опасен. В частности, для пешеходов. Ежедневно здесь проходят десятки детей и пожилых людей.Ростовчане просят устранить выбоину.