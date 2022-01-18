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Ростовчане пожаловались на опасную яму в переулке Алябьева

Ростовчане пожаловались на опасную яму в переулке Алябьева

В Ворошиловском районе Ростова огромная яма в переулке Алябьева мешает спокойной жизни водителей. Проблема в том, что объехать выбоину возможно только по встречной полосе. Об этом ростовчане написали на популярном городском портале.

Каждый день автовладельцы, добираясь на работу, нарушают правила дорожного движения. Но самое главное - выезд на встречную полосу является опасным маневром, тем более что на город часто опускается густой туман. У водителей как такового нет выбора - либо разбивать машину на выбоине, либо рисковать.

Ростовчане поделились фотографиями огромной ямы и попросили принять меры.
Фото: bg.rostov-gorod.ru
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