Огромная яма в Пролетарском районе Ростова создает проблемы водителям

Фото: bg.rostov-gorod.ru

В Ростове-на-Дону продолжается «дорожный апокалипсис». Асфальт «тает» вместе с едва выпавшим снегом. Ростовчане пожаловались на ужасное состояние дорог на пересечении Днепродзержинского переулка с улицей Новостроевской. Фотографии они разместили на популярном городском портале.Судя по фотографии, выбоина заняла огромную часть дороги. Как водителям проезжать здесь без ущерба для автомобиля, непонятно. Во время затяжных дождей яма и вовсе скрыта под водой и представляет еще большую опасность.Проблема с дорогами встала очень остро: ежедневно ростовчане жалуются на сотни ям и выбоин по всему городу. Иногда случается и так, что яма появляется на “новоиспеченном” покрытии. Численное преимущество явно не на стороне дорожных работников - они не успевают латать провалы. Вопрос возникает один: какого качества укладывается асфальт? Почему город уходит под землю? Ответы лежат на поверхности, но о них никто не расскажет.