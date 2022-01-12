Огромная яма в Пролетарском районе Ростова создает проблемы водителям
В Ростове-на-Дону продолжается «дорожный апокалипсис». Асфальт «тает» вместе с едва выпавшим снегом. Ростовчане пожаловались на ужасное состояние дорог на пересечении Днепродзержинского переулка с улицей Новостроевской. Фотографии они разместили на популярном городском портале.
Судя по фотографии, выбоина заняла огромную часть дороги. Как водителям проезжать здесь без ущерба для автомобиля, непонятно. Во время затяжных дождей яма и вовсе скрыта под водой и представляет еще большую опасность.
Проблема с дорогами встала очень остро: ежедневно ростовчане жалуются на сотни ям и выбоин по всему городу. Иногда случается и так, что яма появляется на “новоиспеченном” покрытии. Численное преимущество явно не на стороне дорожных работников - они не успевают латать провалы. Вопрос возникает один: какого качества укладывается асфальт? Почему город уходит под землю? Ответы лежат на поверхности, но о них никто не расскажет.