На большой площади в Ростове горят мусорные баки

Фото: Соцсети.

На большой площади в Ростове загорелись мусорные баки. Жбаны воспламенились днем 19 июля на улице Степана Разина. Примерно в 16:30 горожане заметили черный дым, который был виден почти из всех районов города. Очевидцы вызвали пожарных.Когда спасатели прибыли, огонь уже распространился на 100 квадратных метров. О причинах пожара пока ничего не известно.- Для тушения пожара были задействованы 13 человек и три единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.