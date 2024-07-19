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На большой площади в Ростове горят мусорные баки

На большой площади в Ростове горят мусорные баки
На большой площади в Ростове загорелись мусорные баки. Жбаны воспламенились днем 19 июля на улице Степана Разина. Примерно в 16:30 горожане заметили черный дым, который был виден почти из всех районов города. Очевидцы вызвали пожарных.

Когда спасатели прибыли, огонь уже распространился на 100 квадратных метров. О причинах пожара пока ничего не известно.

- Для тушения пожара были задействованы 13 человек и три единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: Соцсети.
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