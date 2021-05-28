В Ростове двое парней украли мусорные баки, установленные для участников забега

В Ростове-на-Дону во время марафона «ЗаБег.РФ» двое неизвестных парней украли урны, предназначенные для участников полумарафона. Инцидент произошел 30 мая.Мусорные жбаны установили для соблюдения чистоты на территории, где проходил забег. Однако никто даже предположить не мог, что не дождавшись вечера они станут предметом лёгкой наживы для воров. Скорее всего, жбаны хотели продать на металлолом.На записи с камер наружного наблюдения видно, как двое молодых людей наклоняют и уносят в урны. Видимо, жбаны оказались тяжелыми, поэтому, чтобы сдвинуть их с места, воришкам приходится применить силу. Любопытно, что через дорогу стоят двое мужчин. Автор видео утверждает, что это сотрудники полиции, и сильно негодует из-за их бездействия.В комментариях под видео мнения ростовчан по поводу ситуации разделилось. Одним казалось, что это какое-то недоразумение, и ребята на авантюристов не похожи. Другие посчитали, что всё начинается с малого: «Если сейчас их не найти и не проучить, в следующий раз они свиснут что-то покрупнее».