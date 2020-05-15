Мёртвого дельфина нашли на берегу Таганрогского залива
В Таганроге на берегу залива местные жители нашли мёртвого дельфина. Труп морского жителя обнаружили 19 мая в камышах.
По внешнему виду дельфин напоминает обитателя Азовского моря - морскую свинью или, как чаще её называют, азовку. Периодически их трупы находят на побережье. Причины смерти млекопитающих могут быть разными - от болезней и травм до деятельности браконьеров.
На этот раз дельфина выбросило далеко на берег. Вероятно, это произошло во время разлива.
Добавим, что черноморская морская свинья может достигать от 1,3 до1,5 метра в длину и весить до 30 килограммов. Своё название тупомордые дельфины получили из-за короткой головы с притупленной мордой. Как правило, их окрас тёмно-серый, иногда чёрный, а брюхо светлое. Иногда в этом семействе встречаются альбиносы.