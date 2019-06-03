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Мужчина умер посреди улицы в Ростове

Мужчина умер посреди улицы в Ростове
В Ростове-на-Дону 58-летний мужчина умер посреди улицы. Аркадий П. скончался утром 5 мая на Геккеля. Такую информацию сообщает DonDay.ru.

Известно, что он шёл к себе домой. Неожиданно мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Рухнув на землю, он больше не приходил в чувство. Прохожие сразу вызвали сотрудников скорой помощи. К несчастью, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть Аркадия.

После проверки специалисты установят причину смерти ростовчанина.

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