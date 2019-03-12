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Мужчина сбил 9-летнего мальчика в Ростове

Мужчина сбил 9-летнего мальчика в Ростове
В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил ребёнка. ДТП случилось 14 марта около 13 часов на улице Мечникова.

Двигаясь по проезжей части, 50-летний водитель «Киа Рио» стал поворачивать во дворы. В это время по дороге шёл девятилетний мальчик. Неизвестно, кто стал виновником ДТП, но иномарка сбила ребёнка.

- В результате он получил ушиб мягких тканей, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Мальчугана доставили в больницу. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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