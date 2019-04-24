Мужчина, по случайности убивший парня, пошёл под суд в Шахтах



В Шахтах Ростовской области осудили мужчину, случайно убившего молодого человека. Он приговорён к одному году и восьми месяцам исправительных работ.



Согласно информации, размещённой на сайте Шахтинского городского суда, трагедия произошла в октябре 2018 года в одном из центральных кафе. Перед этим два парня гуляли по городу. Вечером они решили выпить в одном из заведений. Посидев в кафе, ребята отправились к памятнику «Солдат», где остановились возле закусочной и стали разговаривать. Вскоре рядом с ними остановился мужчина и начал справлять нужду. Парни сделали ему замечание, на что получили грубый ответ. В итоге завязалась перепалка. В ходе ссоры он толкнул одного из молодых людей, за что тут же получил сдачи.



На этом конфликт закончился, но тут из припаркованной машины вышел незнакомец, который оказался приятелем мужчины. Он возобновил ссору и ударил одного из ребят по лицу. Тот не смог устоять на ногах, упал на бетонную плиту и лишился сознания. Друг пытался привести его в чувство, но безрезультатно.



Когда обвиняемый понял, что натворил, то быстро ушёл. Товарищ пострадавшего вызвал скорую помощь. Парня госпитализировали и диагностировали у него черепно-мозговую травму с обширным кровоизлиянием. Ночью он скончался, так и не придя в сознание.



- Правоохранители вскоре нашли подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, - сообщили в Шахтинском городском суде.



Его признали виновным и приговорили к одному году и восьми месяцам исправительных работ с удержанием 20 процентов зарплаты.