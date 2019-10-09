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В Ростове осудили мужчину, избившего полицейского в кафе

В Ростове осудили мужчину, избившего полицейского в кафе
В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону осудили мужчину, который избил полицейского в кафе. Его обвиняли по статье «Применение насилия в отношении органа власти».

Происшествие случилось в начале января 2019 года. Полицейский пришел в одно из заведений города. Один из посетителей этого места вспомнил, что ранее правоохранитель задерживал его друзей за административное правонарушение.

Мужчина решил отомстить и вступил с полицейским в конфликт. В ходе ссоры злоумышленник начал избивать оппонента. Правоохранитель получил многочисленные травмы.

– Подсудимого признали виновным. Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима, – рассказали в прокуратуре Ростовской области.

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