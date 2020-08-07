Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой на Нагибина в Ростове

Мотоциклист погиб в аварии с иномаркой на проспекте Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 августа около двух часов ночи.«Фольксваген Поло» под управлением 24-летнего водителя ехал по Нагибина со стороны улицы Ларина в направлении улицы Ленина. Около дома № 29 он столкнулся с мотоциклистом, который с пассажиром ехал по полосе общественного транспорта.Мотоциклист от полученных в результате аварии травм скончался на месте. Его пассажира доставили в больницу. Их личности не установлены.