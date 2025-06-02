Момент жуткого ДТП в Суворовском в Ростове попал на видео

Фото: Соцсети

В соцсетях появились кадры крупного дорожно-транспортного происшествия, зафиксированного в Суворовском районе Ростова, с участием ряда машин.По имеющимся данным, происшествие случилось 1 июня неподалеку от пересечения улиц Вавилова и Петренко. Неожиданно на проезжую часть, прямо в плотный поток транспорта, выскочил пожилой человек. Водитель одного из автомобилей, стремясь избежать столкновения с пешеходом, резко сменил направление движения. Вследствие этого маневра машина оказалась на полосе, предназначенной для встречного движения, что спровоцировало столкновение с другими транспортными средствами.По первоначальным сведениям, в столкновении оказались задействованы четыре легковых автомобиля. Удар был очень сильным, что привело к серьезным повреждениям автомобилей, превратив их в искореженный металлолом. В результате аварии движение по направлению к микрорайону было полностью перекрыто, что спровоцировало небольшую дорожную пробку.Сведения о пострадавших в данном дорожном инциденте пока не обнародованы. Официальных заявлений от уполномоченных органов на данный момент не поступало.