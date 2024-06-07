Фото: DonDay

Появился момент поражения ракеты средствами ПВО в Ростовской области. Кадры публикует издание DonDay.Три воздушные цели были сбиты 7 июня около 11:00 на границе с Каменским районом. Оглушительный грохот всполошил тысячи людей. После звуков взрывов во многих домах задрожали стекла, а у припаркованных машин сработала сигнализация.От взрывов чуть сердце из груди не выпрыгнуло, так громко было. Маленькие дети испугались и начали плакать, животные попрятались, — рассказала жительница Ростовской области.Напомним, что ночью 7 июня в Ростовской области система ПВО сбила один беспилотник.