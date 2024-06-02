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Жителей Ростовской области напугал звук взрывов 2 июня

Жителей Ростовской области напугал звук взрывов 2 июня
Жители города Азова Ростовской области сообщают о звуках взрывов 2 июня. По словам горожан, первый взрыв прогремел около 9:30, а второй — примерно через 15 минут после него.

Грохот был слышен в нескольких районах города, в том числе на Западном, в Красногоровке и в районе Центрального рынка. Также звук взрыва услышали в хуторе Павло-Очаково, который находится в Азовском районе.

Местные жители сообщили, что от взрывов в домах задрожали стёкла, а в машинах сработали сигнализации.

Пока не известно, что стало причиной этих звуков. Официальной информации по этому поводу нет.
Фото: Ростов ру
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