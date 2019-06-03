Молодой человек утонул в озере под Ростовом



Под Ростовом-на-Дону в водоёме утонул молодой человек. Тело в Солёном озере обнаружили отдыхающие 4 июня. Предположительно, он провёл в воде два-три дня.



Сначала личность погибшего была неизвестна, но скоро ее установили. Мать опознала своего 28-летнего сына. На трупе не было найдено телесных повреждений.



- По факту обнаружения тела проводится проверка, - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Очевидцы сообщили, что он был одет только в плавки.