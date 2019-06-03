Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Молодой человек утонул в озере под Ростовом

Молодой человек утонул в озере под Ростовом
Под Ростовом-на-Дону в водоёме утонул молодой человек. Тело в Солёном озере обнаружили отдыхающие 4 июня. Предположительно, он провёл в воде два-три дня.

Сначала личность погибшего была неизвестна, но скоро ее установили. Мать опознала своего 28-летнего сына. На трупе не было найдено телесных повреждений.

- По факту обнаружения тела проводится проверка, - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Очевидцы сообщили, что он был одет только в плавки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.