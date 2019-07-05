Труп 44-летнего мужчины обнаружили в реке в Ростовской области



Фото для иллюстрации



В одном из сёл Ростовской области в реке Нижнее Провалье выловили труп мужчины. Тело нашли около 8 часов 8 июля в Нижней Ковалёвке. Погибшим оказался 44-летний Николай З. Он лежал буквально в 25 метрах от улицы Кулешова.



При первичном осмотре на трупе не было найдено видимых повреждений.



- По факту обнаружения тела проводится проверка, - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Известно, что ранее Николай злоупотреблял спиртными напитками.