Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Труп 44-летнего мужчины обнаружили в реке в Ростовской области

Труп 44-летнего мужчины обнаружили в реке в Ростовской области
Фото для иллюстрации

В одном из сёл Ростовской области в реке Нижнее Провалье выловили труп мужчины. Тело нашли около 8 часов 8 июля в Нижней Ковалёвке. Погибшим оказался 44-летний Николай З. Он лежал буквально в 25 метрах от улицы Кулешова.

При первичном осмотре на трупе не было найдено видимых повреждений.

- По факту обнаружения тела проводится проверка, - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Известно, что ранее Николай злоупотреблял спиртными напитками.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.