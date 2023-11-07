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МЧС: Пожару на Темерницкой объявлен второй ранг сложности

МЧС: Пожару на Темерницкой объявлен второй ранг сложности
Пожару на улице Темерницкой в Ростове объявлен второй ранг сложности. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным главка, в доме № 83 по улице Темерницкой загорелась крыша. На место вызвали пожарных. Пока подразделения ехали на место, жильцы дома и сотрудники заведений в нем начали эвакуироваться, вынося ценные вещи.

Спустя полчаса после начала пожару был объявлен второй ранг. Из-за плотной застройки в эпицентре возгорания есть угроза распространения огня на соседний дом.

Сейчас на месте работают более 60 спасателей.
Фото: Ростов ру.
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