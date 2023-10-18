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В Ростове пожару на складах на левом берегу присвоили второй ранг сложности

В Ростове пожару на складах на левом берегу присвоили второй ранг сложности
Стала известна площадь пожара на левом берегу Дона в Ростове. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пламя охватило около 400 квадратных метров складских помещений.

ЧП случилось 18 октября на улице 1-й Луговой, 24. Около 11:30 горожане увидели черные клубы дыма и вызвали спасателей. На место направили 57 человек на 19 единицах спецтехники.

К приезду пожарных огонь распространился на нескольких сотнях квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности. Спасатели продолжают бороться с пламенем.
Фото: соцсети.
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