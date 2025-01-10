Мать и дочь едва не сгорели из-за полотенцесушителя в Тарасовском районе

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Тарасовском районе мама и дочка едва не сгорели заживо. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Инцидент произошел 8 января в поселке Тарасовский. В доме №22 на улице Горького в этот момент находились мать и ее дочь.Примерно в 9:30 женщины почувствовали резкий запах гари и увидели клубы дыма, исходящие из ванной комнаты. Они незамедлительно покинули дом и вызвали пожарных.Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы. Они оперативно ликвидировали возгорание, которое охватило площадь около четырех квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.Причиной пожара стала неисправность полотенцесушителя.