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Мать и дочь едва не сгорели из-за полотенцесушителя в Тарасовском районе

Мать и дочь едва не сгорели из-за полотенцесушителя в Тарасовском районе
В Тарасовском районе мама и дочка едва не сгорели заживо. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел 8 января в поселке Тарасовский. В доме №22 на улице Горького в этот момент находились мать и ее дочь.

Примерно в 9:30 женщины почувствовали резкий запах гари и увидели клубы дыма, исходящие из ванной комнаты. Они незамедлительно покинули дом и вызвали пожарных.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы. Они оперативно ликвидировали возгорание, которое охватило площадь около четырех квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Причиной пожара стала неисправность полотенцесушителя.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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