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Массовая драка произошла в Ростове на улице Максима Горького

Массовая драка произошла в Ростове на улице Максима Горького
Массовая драка произошла в Ростове на улице Максима Горького. Инцидент произошел в ночь на 19 мая на пересечении с Кировским проспектом.

По словам очевидцев, группа мужчин устроила потасовку с применением дубинки. Молодые люди что-то не поделили между собой и начали избивать друг друга палками и кулаками. Пока неясно, пострадал ли кто-то в уличной драке.

- По данному факту полицейскими проводится проверка, направленная на установление и задержание участников потасовки, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Соцсети
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