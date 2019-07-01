Машина сбила 20-летнего парня в Ростовской области



В Азовском районе Ростовской области автомобиль сбил молодого человека. ДТП случилось 3 июля около 0:30 в селе Самарском.



По предварительным данным, 20-летний парень переходил дорогу на улице Карла Маркса. В это время по проезжей части двигался «ВАЗ-21101» под управлением 23-летнего водителя. Отечественное авто сбило пешехода, который шагал по «зебре».



- В результате ДТП он получил травмы, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».



Медики доставили его в больницу.