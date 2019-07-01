Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Машина сбила 20-летнего парня в Ростовской области

Машина сбила 20-летнего парня в Ростовской области
В Азовском районе Ростовской области автомобиль сбил молодого человека. ДТП случилось 3 июля около 0:30 в селе Самарском.

По предварительным данным, 20-летний парень переходил дорогу на улице Карла Маркса. В это время по проезжей части двигался «ВАЗ-21101» под управлением 23-летнего водителя. Отечественное авто сбило пешехода, который шагал по «зебре».

- В результате ДТП он получил травмы, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

Медики доставили его в больницу.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.