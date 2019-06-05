Легковушка в Новочеркасске врезалась в дерево: пострадал водитель



В Новочеркасске водитель пострадал в результате ДТП. Авария случилась 7 июня около 14 часов на площади Ермака. О происшествии сообщает DonDay Новочеркасск.



Девушка за рулём «Шкоды Октавиа» двигалась по дороге, когда внезапно остановился посреди проезжей части. Какое-то время она стал стояла, пока рядом не притормозил водитель «Фольксваген Пассат», чтобы поинтересоваться, всё ли в порядке.



Вдруг автоледи резко надавила на педаль газа, «Шкода» сорвалась с места, стукнулась о «Пассат», врезалась в бордюр, а затем в дерево. После этого иномарка перевернулась.



Очевидцы подбежали к авто и перевернули его, затем они помогли выйти из салона девушке. Она была вся в крови, и прохожие вызвали скорую помощь. Водитель ничего не помнила, и не смогла объяснить свои действия.



У неё оказались травмированы голова и шея. От госпитализации она отказалась.