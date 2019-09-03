Крупный пожар произошёл двухэтажном доме в Ростове



В Ростове ликвидировали крупный пожар в частном жилом доме. Возгорание произошло в двухэтажной постройке на улице Сельской рано утром 6 сентября.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 4:30. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полыхал на площади 100 квадратных метров. Пожарным понадобилось около часа, чтобы полностью потушить пожар.

- Пострадавших нет, - сообщили в управлении МЧС Ростовской области. - Причина пожара устанавливается.



Огнём оказались повреждены два автомобиля, стоявшие во дворе жилого дома.



К ликвидации привлекались 23 спасателя и девять единиц техники.





Фото: /vk.com/rostovnadonu