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Крупный пожар произошёл двухэтажном доме в Ростове

Крупный пожар произошёл двухэтажном доме в Ростове
В Ростове ликвидировали крупный пожар в частном жилом доме. Возгорание произошло в двухэтажной постройке на улице Сельской рано утром 6 сентября.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 4:30. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полыхал на площади 100 квадратных метров. Пожарным понадобилось около часа, чтобы полностью потушить пожар.
- Пострадавших нет, - сообщили в управлении МЧС Ростовской области. - Причина пожара устанавливается.

Огнём оказались повреждены два автомобиля, стоявшие во дворе жилого дома.

К ликвидации привлекались 23 спасателя и девять единиц техники.


Фото: /vk.com/rostovnadonu

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