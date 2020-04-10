Крупный ландшафтный пожар ликвидируют под Ростовом-на-Дону спасатели
В Азовском районе спасатели тушат крупный ландшафтный пожар. Очаг возгорания находится в посёлке Овощной.
Пожар начался около двух часов дня 14 апреля. По информации ГУ МЧС Ростовской области, огонь распространился на площадь 4000 квадратных метров.
- На месте происшествия работают 28 спасателей и шесть единиц техники, - сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.
В спасательном ведомстве добавили, что на данный момент угрозы распространения огня на жилые постройки нет.
Напомним, в субботу, 11 апреля крупное возгорание сухой растительность произошло в Ростове-на-Дону недалеко от ботанического сада.