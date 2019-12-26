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В ресторане «Каньон» в Ростове произошла массовая драка

В ресторане «Каньон» в Ростове произошла массовая драка
В донской столице шумное празднование корпоратива закончилось потасовкой с участием десяти человек. Происшествие случилось в ночь на 28 декабря на проспекте Королева, 30г.

В заведении собрались несколько компаний, чтобы отпраздновать приближение Нового года. Танцы, песни, конкурсы, море алкоголя... Когда присутствующие изрядно выпили, между двумя компания произошла ссора. Слово за слово - и конфликт перерос в потасовку. Решить вопрос решили по-мужски – с помощью кулаков. По предварительной информации, в драке приняли участие порядка десяти челок. К счастью, обошлось без жертв.

В ГУ МВД по Ростовской области отметили, что заявка в полицию поступала. Проводится проверка.

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