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В Ростове коронавирусом за сутки заболели 54 человека

В Ростове коронавирусом за сутки заболели 54 человека
За сутки коронавирусом заразились еще 54 жителя Ростова-на-Дону. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

За сутки, 20 августа, коронавирус выявили у 127 жителей донского региона. Из этого числа 54 случая зарегистрировали в Ростове-на-Дону. Общее количество инфицированных в регионе достигло 15 507 человек.

В стране также стремительно растет количество заболевших. По последним данным, в России коронавирус подтвердился у 942 106 человек, а жертвами инфекции стали 16 099 россиян. При этом Ростовская область, и донская столица в том числе, продолжают выходить из режима ограничений.

Теги: коронавирус в Ростове

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