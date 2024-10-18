Компания друзей чудом избежала гибели в пожаре под Азовом

Фото: соцесети

В Ростовской области неподалеку от Азова заживо чуть не сгорела компания друзей. Кадрами происшествия поделились очевидцы в социальных сетях 18 октября.Пламя вспыхнуло около шести вечера 13 октября в хуторе Задонский. Друзья поехали на выходные на базу отдыха «Эдем». Там они отмечали встречу одноклассников. Ближе к ночи большая часть компании разъехалась и остались пять человек.По рассказам очевидцев в социальных сетях, они долго время не могли уснуть. Было очень холодно и все мерзли. В доме было всего + 14 градусов тепла. Они обратились к администрации. Там приняли решение растопить баню, чтобы люди согрелись.К трем часам ночи, наконец-то все заснули. Спустя несколько часов один мужчина из компании сквозь сон почувствовал запах гари. Проснувшись он увидел, что горит крыша дома. Через это здание проведен газ и все остальные коммуникации. В любое время оно могло просто напросто взорваться. Мужчина стал быстро всех будить. Все помещение уже заволокло дымом. С трудом друзья выбрались наружу.-Еще несколько минут и мы бы все погибли, - рассказывает автор поста.На место пожара прибыло 10 спасателей и три единицы техники. Ликвидировать пожар удалось к 8:15.Оказалось, что пламя вспыхнуло из-за нарушений правил монтажа дымоходной трубы.Возмущенные постояльцы подали жалобу на базу отдыха и намерены привлечь ее администрацию к ответственности.