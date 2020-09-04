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Количество пострадавших в ДТП с автовозом в Ростове увеличилось до семи

Количество пострадавших в ДТП с автовозом в Ростове увеличилось до семи
В Ростове-на-Дону до семи увеличилось число пострадавших в ДТП с автовозом. Происшествие случилось 8 сентября на Вятской.

Как ранее сообщалось, 47-летний водитель микроавтобуса №113 в дороге не справился с управлением. В районе дома №116 по улице Вятской он врезался в автовоз. Пострадавших не удалось избежать.

Предварительно, травмы получили пять пассажиров. Однако спустя какое-то время количество пострадавших увеличилось до семи.

В настоящее время все они доставлены в больницу. Состояние одного из них оценивается, как тяжелое.

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