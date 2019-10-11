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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ростове увеличилось до двух

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ростове увеличилось до двух
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону увеличилось до двух. Травмы получили двое 13-летних школьников.

По информации DonDay.ru, у одного мальчика – открытый перелом бедра, у второго – закрытая черепно-мозговая травма и резаная рана кисти. Дети находятся в стабильном состоянии.

Напомним, авария произошла днем 14 сентября в районе «Шайбы». Водитель автобуса № 44 врезался в остановочный комплекс. В результате аварии двое несовершеннолетних получили травмы.

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