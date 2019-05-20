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Когда родители спят: в Новочеркасске двухлетний ребёнок ушёл из дома

Когда родители спят: в Новочеркасске двухлетний ребёнок ушёл из дома
Ночью в Новочеркасске нашли гуляющего по улице малыша. Случайный прохожий увидел двухлетнего мальчика около пяти часов утра. Он отвёл его в отдел полиции № 1.

Выяснилось, что его родители оставили открытой входную дверь в квартиру, когда ложились спать. Видимо, кроха ночью проснулся и вышел на улицу. Сейчас он находится с семьёй.

- Правоохранители составили административные протоколы в отношении родителей за ненадлежащее исполнение их обязанностей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Они могут понести уголовную ответственность.

Если подобное повторится, мама с папой могут отправиться за решётку на срок до трёх лет.

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