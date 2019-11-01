К поискам пропавшего в Ростовской области 30-летнего парня подключились волонтёры



Волонтёры подключились к поискам пропавшего в Ростовской области 30-летнего парня. Ориентировку 6 ноября разместил в Сети поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Расула Сулейманова разыскивают с 11 октября.



Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, молодой человек оставил автомобиль на дороге Орловский — Волочаевский возле заправки. Он вышел из машины и не вернулся обратно. С тех пор его никто не видел, на звонки Расул не отвечает. Он может находиться в любом районе и городе региона.



Рост Сулейманова — 170-175 сантиметров, телосложение худощавое, у него тёмные волосы средней длины, карие глаза, редкая борода и нос с горбинкой.



В день пропажи он был одет в красную кофту с длинным рукавом, чёрные брюки, толстовку болотного цвета и чёрные кроссовки.



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