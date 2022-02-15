Экс-владельца РЭМЗа Вадима Варшавского требуют признать банкротом
Бывшего владельца РЭМЗа Вадима Варшавского требуют признать банкротом. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
Истцом по делу выступил национальный банк «ТРАСТ», долг перед которым изначально составлял 4,3 миллиарда рублей. Попытки Варшавского обжаловать иск не только не увенчались успехом, но и привлекли к процессу других кредиторов. В итоге задолженность возросла более чем в два раза. Поскольку она до сих пор не погашена, банкротства бизнесмену не избежать.
Вадим Варшавский - бывший владелец «Ростовского электрометаллургического завода» и завода «Донские биотехнологии». В 2005 году он занял пост депутата Госдумы от Ростовской области. В декабре 2018-го его отстранили от управления РЭМЗом за неуплату налогов в 2014 году. С сентября прошлого года Варшавский отбывает семилетний срок за хищение 2,8 миллиарда рублей у банка «Петрокоммерц».