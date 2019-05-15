Экс-депутата Госдумы от Ростовской области Вадима Варшавского будут судить за неуплату налогов



Бывший депутат Государственной Думы от Ростовской области Вадим Варшавский обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в особо крупном размере. В ближайшее время он предстанет перед судом.



По версии следствия, будучи генеральным директором «Ростовского электрометаллургического завода», он указал ложные сведения в налоговой декларации, уклонившись от уплаты налога на прибыль завода на общую сумму почти 500 миллионов рублей. Следствие собрало всю доказательственную базу и отправило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



Напомним, Варшавского задержали в марте 2019 года. Его обвиняют в хищении 2,8 млрд рублей банка «Петрокоммерц». Сейчас бывший депутат находится под домашним арестом, его перевели из СИЗО по состоянию здоровья.