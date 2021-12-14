Прокуратура подала иск на экс-депутата Варшавского на полмиллиарда рублей
С ростовского бизнесмена Вадима Варшавского пытаются взыскать почти 500 миллионов рублей за неуплату налогов. Прокурор Ленинского районного суда Ростова подал иск к экс-депутату Госдумы в Хамовнический районный суд Москвы. Документ уже приняли к рассмотрению.
Требования полмиллиарда рублей предъявили из-за неуплаты налогов государству. Дата заседания суда по этому вопросу пока неизвестна.
Напомним, Вадим Варшавский владел «Ростовским электрометаллургическим заводом» и заводом «Донские биотехнологии». В декабре 2018 года его отстранили от управления РЭМЗом, а в 2019 признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (490 тысяч). Бывшего депутата Госдумы приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. А в 2020 году выставили на торги имущество завода «Донские биотехнологии». Общая сумма составляла около 28 миллионов рублей.