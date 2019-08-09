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Бывшего депутата от Ростовской области Вадима Варшавского суд оставил под домашним арестом

Бывшего депутата от Ростовской области Вадима Варшавского суд оставил под домашним арестом
Фото: interfx-realty.ru
Бывшему депутату Государственной Думы от Ростовской области Вадиму Варшавскому продлили меру пресечения. Он будет находиться под домашним арестом до конца сентября. Об этом сообщили в Московском городском суде.

Напомним, что Вадима Варшавского задержали 21 марта 2018 года. Он обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц». По версии следствия, «Златоустовский металлургический завод», принадлежавший Варшавскому, заключил с финансовым учреждением кредитный договор. При этом кредитные деньги перешли Варшавскому. Почти шесть месяцев он провёл под стражей. В ноябре ему изменили меру пресечения. Суд отправил экс-депутата под домашний арест.

Добавим, что Вадим Варшавский являлся владельцем «Ростовского электрометаллургического завода» и предприятием «Донские биотехнологии». В 2005 году его избрали депутатом Госдумы от Ростовской области.

В декабре прошлого года Варшавский был отстранён от управления «Ростовским электрометаллургическим заводом». В апреле 2019 предприятие признали банкротом. В марте в отношении завода «Донские биотехнологии» ввели процедуру наблюдения.

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