В Ростове-на-Дону движущуюся иномарку пробила огромная ветка

Огромная ветка березы пробила лобовое стекло движущейся иномарки в донской столице. ЧП произошло 1 сентября примерно в 12:30 на улице Туполева.О случившемся стало известно в соцсетях. Мужчина за рулем «Хендай Солярис» ехал неподалеку от дома № 12. В один момент метровая ветка березы упала сверху прямо на легковушку, пробив лобовое стекло посередине. Сантиметр влево или вправо — и кусок сухого растения мог бы задеть водителя. Учитывая, что в салоне, помимо автомобилиста, находились дети, все они чудом избежали тяжелых последствий.Огромное дерево уже много лет растет на этом участке. Его ветви сильно разрослись и высохли. Было вопросом времени, когда они рухнут, однако никто спиливать их не собирался.Если автомобиль потерпевшего водителя застрахован по КАСКО, то волноваться ему не о чем. За каждое повреждение ему выплатят компенсацию. Если же страховки нет, то необходимо составить претензию к территориальной управляющей компании. Сотрудники УК обязаны следить за состоянием деревьев и вовремя спиливать высохшие ветки.