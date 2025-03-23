В Ростовской области ввели режим ЧС на местах падения беспилотников

Фото: Юрий Слюсарь.

В Ростовской области на местах падения беспилотников ввели режим ЧС. Об этом рассказал врио главы региона Юрий Слюсарь.- На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, в слободе Колодези Миллеровского района, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах - до устранения всех последствий отраженных атак, - сказано в сообщении.По последним данным, на улице Горсоветской, 49 в Ростове повреждено 31 окно в 16 квартирах. Тепловой контур временно закрыт. Угрозы обрушения нет. Завтра начнут замену стены и окон.В Сальске из-за атаки ночью 22 марта повреждены оказались окна в магазине «Изумруд», художественном музее и одной из квартир дома по улице Ленина, 10. На месте падения беспилотника на перекрестке улиц Ворошилова и Ленина появилась воронка.В Тарасовском районе 23 марта взрывной волной выбило стекла в двух домах в хуторе Каюкова Дячинского сельского поселения.