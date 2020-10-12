Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Из-за аварии с бензовозом под Ростовом образовалась огромная пробка: видео

Из-за аварии с бензовозом под Ростовом образовалась огромная пробка: видео
Под Ростовом из-за ДТП движение парализовано на несколько километров. Происшествие случилось утром 14 октября.

Очевидец прислал в редакцию Rostov.ru видео с последствиями аварии. После столкновения «Рено», «ВАЗ-2011» и бензовоз разлетелись в разные стороны. Автомобиль «Рено» загорелся. Когда его потушили, от машины осталась обуглившаяся груда металла.

От удара бензовоз развернулся поперек дороги, из-за чего движение на трассе парализовало. Автомобилистам придется простоять не один час в пробке, прежде чем они смогут добраться до Ростова: машины двигаются со скоростью 3-5 километров в час. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда, чтобы не стать в затор.

Пока не известно, что стало причиной аварии, и количество пострадавших. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.