Из-за аварии с бензовозом под Ростовом образовалась огромная пробка: видео

Под Ростовом из-за ДТП движение парализовано на несколько километров. Происшествие случилось утром 14 октября.Очевидец прислал в редакцию Rostov.ru видео с последствиями аварии. После столкновения «Рено», «ВАЗ-2011» и бензовоз разлетелись в разные стороны. Автомобиль «Рено» загорелся. Когда его потушили, от машины осталась обуглившаяся груда металла.От удара бензовоз развернулся поперек дороги, из-за чего движение на трассе парализовало. Автомобилистам придется простоять не один час в пробке, прежде чем они смогут добраться до Ростова: машины двигаются со скоростью 3-5 километров в час. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда, чтобы не стать в затор.Пока не известно, что стало причиной аварии, и количество пострадавших. На месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы.